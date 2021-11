Magazine Luan Santana revela a identidade da nova namorada Eles são vistos juntos desde fevereiro, mas o cantor estava mantendo o romance em segredo

Se restava alguma dúvida sobre a identidade do novo relacionamento do cantor Luan Santana, não existe mais. O sertanejo postou, na tarde desta quarta-feira (3), em seu perfil do Instagram, oito fotos em carrossel com a namorada Izabela Cunha, em inúmeros contextos, desde viagens até shows, com a legenda “encontrei a minha ILHA”. &nb...