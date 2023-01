O cantor Luan Santana teve seu perfil do Twitter hackeado na madrugada desta sexta-feira (27). O hacker chegou a publicar duas fotos do ex-ator pornô e ex-candidato a deputado federal Kid Bengala, além de mensagens debochando da invasão ao perfil, que conta com 11,7 milhões de seguidores.

No perfil, o invasor chegou a editar a bio de Santana de cantor. Em um tweet, a pessoa também comenta: “Namoral [sic] conta de famoso não para kkk é notificação toda hora nessa porra”.

Às 13h42 desta sexta-feira (27), não havia mais sinais do hacker na conta do Twitter, e a bio já constava somente “cantor”. Ao G1, a assessoria de imprensa do artista disse que o departamento digital da empresa FazMídia e a gravadora Sony Music já estão trabalhando para resolver o problema.

