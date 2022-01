Magazine Luana Piovani ganha 300 mil seguidores após ex-marido entrar no BBB 22 Logo após o anúncio de Scooby no reality, Luana falou que não vai comentar a participação dele porque não assiste ao programa, mas os internautas não deixam a atriz em paz

A atriz Luana Piovani, 45, teve um aumento de 300 mil seguidores no Instagram em menos de 24 horas desde que o surfista de ondas gigantes Pedro Scooby, 33, seu ex-marido e pai dos seus três filhos, entrou no grupo Camarote do BBB 22 (Globo) Neste sábado (15), ela postou um vídeo no stories do Instagram dizendo que entrou na rede social para ver os comentários após p...