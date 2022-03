Magazine Luana Piovani volta atrás após atacar Arthur Aguiar por traições Piovani mudou de opinião após um seguidor alertar que Jade foi eliminada do programa devido ao comportamento dela no confinamento

A atriz Luana Piovani, 45, voltou atrás após se envolver em polêmica com Arthur Aguiar, 33, e a mulher Maíra Cardi, 38, após o resultado do último paredão do Big Brother Brasil 22 (Globo), na terça-feira (8). Ela mostrou indignação com a decisão do público de eliminar Jade Picon do reality e deixar o ator, que traiu a esposa várias vezes. Piovani mudou de opiniã...