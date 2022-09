Quando foi parar para tirar uma foto com uma senhora, o ex-BBB Lucas Bissoli teve seu celular roubado na região da Faria Lima, em São Paulo. Porém, ele conta que acabou reagindo e correndo atrás do criminoso.

"Cara, que situação. Acabei de ser assaltado. Estava indo para a academia, normal. Uma senhorinha pediu para tirar foto comigo e eu não estava mexendo no celular. Quando eu fui abraçar ela para tirar a foto, passou um maluco de bike e pegou meu celular", começou.

"Eu fui atrás do cara, saí correndo e ele quase caiu. Foi para o meio da ciclovia e eu fui atrás dele pela rua, pulei por capô de carro. Corri atrás dele até o final da [Avenida] Faria Lima", emendou.

Porém, Bissoli alertou para o fato de ter reagido e pediu que ninguém faça o mesmo. "Poderia ter sido até atropelado ou o assaltante ter reagido de uma forma violenta. Lições do dia. Não façam o que eu fiz e tenham um seguro de celular", afirmou.

Graças a Deus sai intacto desse assalto. Galera não reagir é sempre a melhor opção, estou chateado comigo por essa atitude que tomei. Outra coisa, o dono do audi que pulei o capô no meio da rua, me desculpa 😅. Tenho certeza q não arranhou nem amassou. Deus é Bom o tempo todo,… pic.twitter.com/m4IUslOwBb