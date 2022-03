Eliminado no paredão de terça-feira (29) do BBB 22 (Globo), Lucas Bissoli contou que vai esperar Eslovênia, com quem ele se relacionou dentro do programa. No que depender do estudante de medicina, o namoro entre os dois deve continuar fora do confinamento.

"Com certeza! Falta um mês de BBB, mas até se faltasse mais eu teria essa posição", contou. "Eu não sou tanto de festa, mas percebi que ela gosta muito. Então eu vou esperar por ela e vamos conversar para tentar adequar a rotina de um a do outro, e acho que é super válido tentar."

Também conhecido como "Barão da Piscadinha", o participante contou que não entrou na casa pensando em se relacionar com alguém. "Não imaginava, e até achava uma estratégia não muito boa porque quando você forma um casal pode acabar se escondendo, ficando só no relacionamento, e o jogo acontecendo em paralelo", avaliou. "Eu resisti um pouco, só que aconteceu o inevitável, a gente acabou ficando (risos)."

Apesar da conexão entre os dois, ele conta que os dois jogaram separadamente dentro do programa. "O mais engraçado é que era como 'Sr. & Sra. Smith'", diz, comparando o casal ao vivido por Brad Pitt e Angelina Jolie em Hollywood.

"A gente estava em lados opostos o game todo", explicou. "Por isso eu acho que o relacionamento não interferiu no meu jogo. Logo depois que ficamos, conversamos sobre cada um ter a sua trajetória e sobre colocar a relação ao lado do jogo. Eu nunca interferi no jogo da Eslô e acredito que ela também não interferiu em nenhum movimento meu."

O agora ex-BBB também comentou o fato de ter virado meme por supostamente ter tentado roubar produtos que ficam à disposição dos participantes na despensa. "A gente vive em um mundo com tanta tristeza, tanta coisa ruim, e quando a gente consegue rir de uma coisa tão simples, uma piscada, e consegue levar graça para isso, eu acho o máximo", afirmou. "Não me importo nem um pouco com as brincadeiras."

"A galera falou que eu queria montar uma farmácia (risos)", disse. "Como eu me sentia sempre na zona de risco, eu pensava: 'Vou sair essa semana, vou pegar um protetorzinho de recordação'. Na semana seguinte, eu pensava: 'Não, agora eu saio', e pegava mais um. Quando a Jade ganhou a terceira e a quarta liderança, lascou."

"E eu só ia jogando produto na mala, sem abrir para conferir", lembrou. "Quando eu abri, vi que tinha realmente muita coisa. Nem eu tinha me dado conta. Mas eu devolvi tudo, não fiquei com nada! Não tive nem coragem de pegar unzinho agora no final e colocar na bolsa (risos)."

Bissoli também contou o que pretende fazer daqui por diante. "Eu já perdi esse semestre na medicina, mas vou voltar a treinar, me alimentar e ter minha rotina certinha até o começo do próximo", contou.

""Também vou me esforçar ao máximo nas oportunidades de trabalho para poder dar para a minha mãe o que ela quiser, o que ela merece", afirmou. "Ela já fez muito por mim até aqui, foi inclusive uma das pessoas que voluntariamente cuidou das minhas redes sociais, está virada, bem cansadinha. Quero poder retribuir da melhor forma possível."