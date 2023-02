O cantor Luciano Camargo e a ex-mulher Cleo Loyola não chegaram a um acordo em uma audiência de conciliação após o sertanejo processá-la alegando que ela o ofendeu ao publicar vídeos o difamando em um ônibus do transporte coletivo e no meio da rua, segundo informou o advogado da mulher, Jonadabe Almeida. A defesa dela disse que pediu extinção da punibilidade do caso e que acredita que o cantor estaria "usando a Justiça como forma de vingança pessoal".

O g1 entrou em contato com a assessoria de Luciano, para saber se eles desejam se posicionar sobre o processo, por mensagens e ligações por volta de 20h30 de terça-feira (31), e aguarda resposta desde a última atualização.

A audiência de conciliação aconteceu na última sexta-feira (27), no Juizado Especial Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Já a queixa foi oferecida em fevereiro de 2020, conforme o sistema do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO).

No documento da ação que moveu o processo, obtido pelo g1, a defesa de Luciano alega que Cleo postou vídeos o ofendendo, o chamando de "Lucigay" e de "merda". O processo cita ainda que a mulher fez as gravações dentro de ônibus do transporte coletivo, cantando músicas e também no meio de ruas, o que teria aumentado a exposição.

A ação movida por Luciano é de injúria, que é um crime contra a honra. No documento, o cantor cita pelo menos três gravações que teriam sido publicadas pela ex-mulher, veja detalhes sobre elas:

- No primeiro vídeo, que teria sido publicado em 15 de dezembro de 2019, Cleo teria começado a gravação chamando Luciano de “Lucigay”;

- No segundo vídeo, que teria sido publicado em 17 de dezembro de 2019, a ex-mulher teria exposto “provocações” dentro de um ônibus do transporte coletivo cantando músicas e ofendendo o cantor ao dizer: “Lucigay, eu quero te perdoar, Lucigay. Lucigay, Cúseca não quer deixar”;

- No terceiro vídeo, que também teria sido postado em 17 de dezembro daquele ano, a mulher teria “extrapolado” ao cantar e repetir a mesma frase citada anteriormente, só que, desta vez, no meio de uma calçada cheia de pessoas.

No documento, a defesa de Luciano afirma que os vídeos seriam "depositados em cartório para comprovar o alegado”. Na ação, o cantor pede que Cleo seja condenada por “injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”, que tem pena de detenção, de um a seis meses, ou multa.

O advogado de Cleo Loyola, Jonadabe, afirmou ao g1 que já requereu a extinção da punibilidade do caso. Segundo ele, houve uma manifestação favorável da promotora, no entanto, ainda não houve uma decisão do TJ.

