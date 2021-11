Vai ter choro, alfinetada, desabafo, Goiás, Zezé, Wanessa, Graciele Lacerda, Zilu e diversos artistas. Porém, pasmem! Não terá Luciano na série "É o Amor" sobre Zezé Di Camargo e sua filha Wanessa.

O irmão teria acionado a justiça - por meio de liminar - para impedir a Netflix de utilizar imagens suas nos episódios. Mesmo fotos antigas, consideradas de arquivo, não podem aparecer. As informações foram divulgadas pelo colunista Léo Dias.

Ainda segundo o colunista, o motivo é financeiro. Zezé e Wanessa receberam um valor milionário pela série. Luciano não entrou na fatia deste bolo e decidiu que não participaria de forma alguma.

Série "É o Amor"

A plataforma de streaming anunciou que a estreia da série deve acontecer no dia 9 de dezembro. "Me preparando desde já pra assistir a minha nova série documental com Zezé di Camargo e Wanessa. 'É o Amor: Família Camargo' acompanha os bastidores da gravação do álbum inédito feito por pai e filha. Vem muita emoção aí", diz postagem feita no Instagram da Netflix nesta sexta-feira (19).

Trailer série "É o Amor"

A Netflix lançou nesta o primeiro trailer da série documental "É o Amor: Família Camargo", no qual Zezé di Camargo, 59, e Wanessa, 38, mostram a intimidade familiar.