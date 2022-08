A cantora Ludmilla anunciou que vai adiar o lançamento da música que fez em parceria com Marília Mendonça. O ‘feat’ seria divulgado no dia 12 de agosto, no entanto, a artista disse que deixará “Insônia” para o final de agosto, quando será lançado seu projeto “Numanice 2”.

"Em respeito à memória da Marília Mendonça e todo o trabalho que está sendo feito pela equipe maravilhosa dela, em torno do EP 'Decretos Reais', vamos adiar o lançamento de 'Insônia'", escreveu Ludmilla.

O álbum póstumo de Marília Mendonça foi lançado no dia 22 de julho, quando ela completaria 27 anos. A cantora morreu em novembro de 2021, em um trágico acidente de avião.

O EP de Marília traz cinco canções da live “Serenata” feita Marília Mendonça em maio de 2021. Segundo a assessoria da cantora, este foi o primeiro de uma série de presentes que os fãs da cantora vão receber. A canções atingiram mais de 1,3 milhões de reproduções em menos de 48 horas. A faixa destaque foi "Te Amo Demais", que ficou em primeiro lugar nas mais ouvidas no país.

