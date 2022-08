A cantora Ludmilla lançou, nesta terça-feira (23), a sua mais nova música, “Insônia”, com a participação de Marília Mendonça. O hit está disponível nas principais plataformas de streamings. Essa parceria inédita entre as cantoras faz parte do álbum Numanice 2.

Com autoria de Ludmilla e a participação especial de Marília Mendonça, a nova faixa tinha data de lançamento prevista para o dia 12 de agosto, mas foi adiado por causa do projeto “Decretos Reais”, que foi uma homenagem ao aniversário de Marília, morta em um trágico acidente de avião em novembro de 2021.

“Em respeito à memória da Marília Mendonça e todo o trabalho que está sendo feito pela equipe maravilhosa dela, em torno do EP ‘Decretos Reais’, vamos adiar o lançamento de ‘Insônia'”, disse a cantora Ludmilla.

O cenário da gravação de ‘Insônia’ foi o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro e foi feita em julho de 2021 e aconteceu em conjunto com outras músicas. Essa é uma das diversas participações que envolvem Marília Mendonça, que ainda tem projetos que ficaram prontos com a dupla Maiara e Maraísa.

Assista o clipe de Insônia:

Leia também:

- Ludmilla adia lançamento de música inédita com Marília Mendonça

- Disco póstumo de Marília Mendonça é lançado nesta quinta

- Projeto pretende dar nome de Marília Mendonça ao Mercado Popular da 74