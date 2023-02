O Carnaval da TV Globo vai chegar com mais axé em 2023. O ponta pé da transmissão será marcado por uma novidade: o público poderá acompanhar um trecho do desfile do trio Pipoca da Ivete, ao vivo de Salvador, após a exibição de Chocolate com Pimenta na quinta-feira (16). Outra novidade será a presença de Lui Lorenzo, personagem interpretado por José Loreto na novela Vai na Fé.

Na trama, Lui Lorenzo é um cantor pop que já atraiu multidões para os seus shows. Neste carnaval, ele vai jogar todo seu charme do alto do trio elétrico Pipoca da Ivete. Na pele do artista, o ator se apresentará como convidado especial e vai dar uma canja cantando um dos sucessos da estrela baiana.

“Cantar com Ivete Sangalo no carnaval de Salvador está sendo uma oportunidade incrível, tanto para mim quanto para o personagem. Vou viver o carnaval de uma forma ímpar! Tenho me empenhado muito para fazer o Lui Lorenzo de uma maneira diferente, um cantor com uma personalidade própria, mas com inspirações de vários artistas. Estar no trio da Pipoca da Ivete é fruto da dedicação desse trabalho com Lui Lorenzo, estou muito feliz e ansioso para viver esse momento”, contou Loreto, que, na entrevista abaixo, fala sobre a expectativa para participar da festa baiana.



É a sua primeira vez em um trio? Qual a sua relação com o carnaval de Salvador

É a primeira vez que vou subir em um trio, diferente do Lui Lorenzo, que tem 20 anos de sucesso e já teve essa oportunidade (risos). Estou muito ansioso e animado.

Já cantou com Ivete antes? Dá um frio da barriga dividir o microfone com ela?

Nunca cantei com a Ivete antes, e jamais tinha pensado nessa possibilidade. Ainda bem que eu tenho um personagem que está me permitindo cantar, meus personagens me possibilitam tudo, até a um sonho desse incabível. Dá muito frio na barriga.

Como está a expectativa para testar a popularidade do Lui em um evento como esse?

Nos dias que gravamos os shows do Lui, a figuração que participa sempre fica muito contagiada, o pessoal fica fã do Lui. Pede foto com o Lui, não comigo (risos). Ele é muito cativante, muito popular. Eu estou doido para testar esse encontro com as pessoas, esse carnaval vai ser um divisor de águas.