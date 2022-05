Magazine Luiza anuncia retorno aos palcos após quatro meses da morte de Maurílio Maurílio morreu dia 29 de dezembro do ano passado após sofrer um tromboembolismo

A cantora Luiza Martins anunciou em seu perfil nas redes sociais, no último sábado (30), que irá voltar aos palcos com carreira solo após a morte de Maurício. Desde a morte do cantor, em dezembro de 2021, com quem formava uma dupla sertaneja, a artista seguiu afastada dos palcos, e lamentou o ocorrido em vários momentos. No Instagram, Luiza compartilhou uma imagem...