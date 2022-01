Magazine Luiza, da dupla com Maurílio, volta a cantar na web após morte do cantor Artista afirmou estar 'perdida e com medo' sem o parceiro

A cantora sertaneja Luiza, que fazia dupla com Maurílio, apareceu nos Stories do Instagram nesta quinta-feira (6) cantando pela primeira vez após a morte do artista, em 29 de dezembro de 2021. No registro, ela canta a música "Onde Deus Possa Me Ouvir", de Vander Lee. "Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior para entender por qu...