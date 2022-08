Com informações da Folha de S. Paulo

Leicilane Tomazini Com informações da Folha de S. Paulo

A cantora Luiza Martins, de 29 anos, ex-dupla de Maurílio – que morreu em 2021 – está movendo um processo contra a Workshows Produções Artísticas, em que pede uma indenização milionária por danos morais. Na ação, ela alega que a empresa firmou diversas parcerias em nome da dupla sertaneja, mas nunca repassou os valores decorrentes desses contratos.

Nos autos consta que em 2017, após a formação da dupla Luiza e Maurilio, ela assinou um contrato de agenciamento com a empresa, e Wander Divino de Oliveira passou a cuidar da carreira dos artistas. Segundo a defesa, ficou acordado que enquanto não houvesse lucro, o empresário pagaria a quantia de R$ 2.500 mensais, além do pagamento do vestuário para os shows.

A defesa segue alegando que, “apesar do sucesso, Luíza jamais recebeu qualquer quantia, além dessa ajuda de custo”, já que, segundo o empresário, “o empreendimento artístico não teria dado lucro durante todos estes anos".

A cantora ainda pede que a empresa apresente os contratos firmados que envolvam a dupla Luiza & Maurilio. Com isso, ela quer que os direitos da dupla sejam devolvidos e cobra um valor de R$ 2.146.597,03 por danos morais. Ela também exige uma multa de R$ 30 milhões referente às supostas irregularidades cometidas pela empresa nos contratos firmados em nome da dupla.

