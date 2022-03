A cantora Luiza se emocionou ao lembrar do ex-companheiro de dupla, Maurílio, durante a festa de lançamento do novo álbum dos sertanejos Matheus e Kauan, na quinta-feira (17). Essa foi a primeira vez que a artista subiu ao palco após a morte do companheiro, em dezembro do ano passado.

No palco, Luiza, Matheus e Kauan cantaram o maior sucesso da dupla, S de Saudade, além das músicas Você me vira a cabeça, de Alcione e Esqueça-me se for capaz, das patroas (projeto de Maiara e Maraisa com Marília Mendonça).

“Quero mandar um beijo para todos os fãs de Luiza e Maurilio que fizeram história com a gente, e ela vai continuar com essa história. E o Maurilio, que pessoa! A gente tem que lembrar com o maior carinho dessas pessoas que nos deixaram um legado", disse Matheus.

Ainda lembrando do amigo, o cantou completou: “Já diziam os antigos: os bons se vão cedo. Luiza vai continuar esse legado, e a gente vai gravar uma música linda para vocês". Maurílio morreu no dia 29 de dezembro no Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG). Ele estava internado desde o dia 20 na UTI de um hospital após sofrer três paradas cardíacas em decorrência de uma tromboembolia pulmonar. Antes disso, ele esteve internado cinco dias no Hospital Jardim América.

Leia também:

- Luiza volta às redes sociais após morte de Maurílio: "Recomeçando, ressignificando"

- Luiza, da dupla com Maurílio, volta a cantar na web após morte do cantor

- Cantor Maurílio morre aos 28 anos em Goiânia