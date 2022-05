Atualizada às 14h57min



Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, escolheu uma forma especial para se presentear no primeiro Dia das Mães sem a filha. Nos próximos dias, ela deve estreiar no Youtube o canal de culinária "Dona Ruth", que convida cantores sertanejos para se aventurarem na cozinha.

A mãe de Marília idealizou o canal junto com a filha duranta a pandemia. Segundo ela, o projeto de culinária já estava acertado desde o ano passado e as primeiras participantes seriam a própria Marília Mendonça e as cantoras Maiara e Maraísa. A ideia do canal surgiu depois que a filha aprendeu a cozinhar, a partir do seu relacionamento com Murilo Ruff, e tomou gosto pela gastronomia.

A chácara onde ocorrem as gravações começou a ser reformada para receber a cozinha da Dona Ruth em 2021 e o projeto começaria depois do primeiro show da tour Patroas. No entanto, o acidente trágico que vitimou Marília Mendonça interrompeu o projeto.

Antes do sucesso de Marília, Ruth, que tem 53 anos, fazia coxinhas para vender. "Eu sempre gostei de cozinhar, minha paixão é a cozinha", declarou. A data oficial da estreia ainda não foi divulgada, mas a assesoria de Ruth confirmou que será na semana das mães.

A ideia inicial seria um canal de culinária, mas dona Ruth decidiu oferecer em seu projeto conversas com os convidados, amigos de sua filha, além de dicas sobre assuntos diversos e temas que ela pretende aprender com os envolvidos.

A proposta, segundo Ruth, é mostrar que o artista também gosta da simplicidade e de estar num lugar só para se divertir, sem compromisso. "Vivi isso com a Marília, nossas festas, nossas conversas e nossas receitas, alí sem maquiagem, com moletom e muitas vezes de pijama", explica.

Seis meses

Nesta quinta-feira (5), o acidente com a cantora Marília Mendonça completa seis meses. Na tarde de 5 de novembro de 2021, o avião com a cantora, o irmão de Ruth e tio de Marília, Abicieli Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Bahia, o piloto e o co-piloto do avião, caiu na zona rural de Caratinga, em Minas Gerais, quando iniciava os procedimentos de pouso.

