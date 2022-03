A mãe da cantora Marília Mendonça, Ruth Dias, revelou que teve acesso a um áudio enviado pela cantora à amiga Maraisa, antes do acidente que a matou, em novembro do ano passado. Na mensagem, Marília diz em tom de brincadeira: “Meu Deus, será que vou morrer?”. A informação veio à público durante uma entrevista que Ruth concedeu ao colunista Leo dias. A íntegra da conversa será divulgada pelo repórter nesta quinta-feira (17).

A cantora morreu em um acidente aéreo no dia 5 novembro de 2021, em Caratinga, no estado de Minas Gerais, onde ela faria um show. Após quatro meses, Dona Ruth guarda, além do celular que Marília usava no momento do acidente, a roupa que a filha vestia no dia. Na quarta-feira (17), também foi revelada uma foto tirada pela “rainha da sofrência” no momento exato do acidente. A imagem, toda preta, foi feita às 15h17, hora exata em que houve a queda do avião.

Tragédia

Marília Mendonça morreu aos 26 anos na tarde do dia 5 de novembro em um acidente aéreo em Caratinga (MG). Também estavam no avião o piloto, Geraldo Medeiros; o copiloto, Tarciso Viana; o produtor Henrique Ribeiro; e o tio e assessor de Marília, Abicieli Silveira Dias Filho. De acordo com o médico-legista Thales Bittencourt de Barcelos, todos os ocupantes da aeronave morrerram em virtude do choque com o solo.

Trajetória

Marília Mendonça nasceu em Cristianópolis e começou a carreira ainda na infância como compositora. Dela, surgiram sucessos da música sertaneja, como Cuida Bem Dela, de Henrique & Juliano, Crime Perfeito, de João Neto & Frederico, É Com Ela Que Eu Estou, de Cristiano Araújo, e Calma, de Jorge & Mateus. Em 2015, a artista lançou sua carreira como cantora e se tornou um fenômeno logo no primeiro disco depois do hit Infiel. A artista se tornou a principal voz do movimento batizado de feminejo, com discurso de empoderamento e liberdade feminina.

