A médica goiana Ludhmila Hajjar é a responsável pelo tratamento da cantora Anitta, que enfrenta uma endometriose. A artista está internada no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde passará por uma cirurgia.

Amiga e cardiologista do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Ludhmila fez o diagnóstico da doença e também coordenará a operação. Nas redes sociais, Anitta postou fotos com a médica e mensagens como "minha eterna gratidão"e "mais bem cuidada do que isso impossível".

A cantora, que chegou de uma turnê pela Europa direto para o hospital, busca tranquilizar os fãs. "Eu tenho o que se chama de endometriose (muito comum em milhões de mulheres no mundo, mas que não é tão falado quanto deveria ser). Eu estou bem, muito bem cuidada e manterei todo mundo informado”, postou a artista, em stories com textos em português e em inglês.

Leia também:

• Anitta revela ter endometriose e marca cirurgia

• Anitta é internada para cirurgia de endometriose após turnê internacional

Ludhmila Hajjar é cardiologista do Incor e dos hospitais Star, da Rede D’Or. Além de estar acostumada a cuidar de celebridades e políticos, a goiana nascida em Anápolis foi cotada para assumir o Ministério da Saúde após a crise com Eduardo Pazzuelo, em março de 2021. A goiana chegou a se reunir com o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-ministro, mas recusou o convite do governo federal por "motivos técnicos". Uma reportagem do site Poder 360 apontou, na época, que os principais pontos de divergência foram o uso do medicamento cloroquina no tratamento contra a Covid-19 e as medidas de isolamento social.

Anitta, por sua vez, é uma das artistas com postura crítica ao governo Bolsonaro. Recentemente, a cantora declarou apoio a Lula nas próximas eleições presidenciais.