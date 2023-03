Magazine Mônica Martelli: “Enquanto eu for viva essa personagem estará comigo” Atriz estrela a comédia Minha Vida em Marte, neste sábado (4), no Teatro Centro Convenções em Anápolis, e no domingo (5) no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia

A comédia Minha Vida em Marte, de Mônica Martelli, chega neste sábado (4), às 19 horas, no Teatro Centro Convenções em Anápolis, e no domingo (5), às 18 horas, no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia. O espetáculo estreou em maio de 2017, no Rio de Janeiro e já passou por diversas cidades. Sempre com sessões esgotadas, a peça já foi vista por mais de 300 mil espectadores e ...