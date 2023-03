Quando o musicista Yan Pedro Santana, 19, começa a tocar, os sons da flauta ecoam por todo Centro Cultural Oscar Niemeyer. Foi lá que o goiano, ainda aos 11 anos, teve o primeiro contato com o instrumento, enquanto assistia à Orquestra Filarmônica de Goiás. No Dia Nacional da Música Clássica, comemorado neste domingo (5), o POPULAR apresenta histórias de pessoas que formam a cena da música erudita em Goiás.

O musicista é um entre vários profissionais que ajudam a criar um público de concertos receptivo ao novo, heterogêneo e interessado. Há quase uma década que Yan tratou de se aprofundar nas aulas de música na Escola do Futuro Basileu França. Ao longo da última década, ele fez parte da Orquestra Jovem Pedro Ludovico, da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás e atualmente integra o corpo da Orquestra Sinfônica de Goiânia.

“Meu desejo é aprender e ter a oportunidade de estudar com grandes flautistas e músicos em geral, para que, num futuro próximo, eu possa me tornar tão excelente no que faço quanto as pessoas que mais admiro”, adianta Yan, que já teve a oportunidade de tocar em espaços como a Sala São Paulo, na capital paulista, no Teatro L’Occitane, em Trancoso (BA), e na Kammermusiksaal de Berlim, na Alemanha.

Em terra do sertanejo, a música clássica finca suas raízes nas grandes orquestras e concertos anuais nos principais palcos do Estado, caso do Teatro Goiânia, e em projetos avulsos realizados em parques. Nos últimos anos, as orquestras também criaram formas de popularizar o gênero para um público maior, caso das apresentações especiais de trilhas sonoras de filmes da cultura pop, como Harry Potter e Star Wars.

“Desde o final dos anos 1990 que a música de concerto em Goiás tem tido uma trajetória de crescimento com a UFG, o IFG e as escolas, como o Basileu França, o Gustav Ritter e o Centro Livre de Artes”, argumenta o maestro Eliseu Ferreira, à frente da Orquestra Sinfônica de Goiânia. De acordo com o profissional, as iniciativas educacionais fizeram com que muitas pessoas se interessassem por música de concerto.

A expansão e internacionalização da Orquestra Sinfônica de Goiânia, gerida pela prefeitura, e a Orquestra Filarmônica de Goiás, do Estado, também contribuem para a formação de público. “Goiás está muito bem representado. Outro impulso que motiva o interesse nesse tipo de música é o nascimento das orquestras jovens, que realizam turnês nacionais e internacionais e motivam os jovens a seguirem atuando na arte”, destaca o maestro.

No caso do musicista Washington Luís de Oliveira Felisberto, 28, o contato com a música se deu por meio de bandas e fanfarras. Atualmente, ele é um dos percussionistas da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. “Ao longo dos anos eu me apresentei em diversos lugares. Tive uma passagem brilhante pelo conservatório de Tatuí (SP) que lembro com muita ternura. Trabalhei com todos os grupos sinfônicos de Goiânia, alguns de São Paulo, viajei muito”, rememora.



Caminhos

O público goiano é diversificado em uma cidade que recebe de braços abertos projetos não apenas de sertanejo, como de música erudita, hip-hop, rock, samba e jazz. Ele também cresceu bastante nas últimas décadas, com destaque para a presença de jovens na plateia. Essa é a avaliação de Gyovana Carneiro, professora da Escola de Música e Artes Cênicas (Emac) e que realiza diversos projetos de concertos em Goiânia ao lado da professora Ana Flávia Frazão.

Só nos próximos meses as profissionais já têm diversas ações engatilhadas, a exemplo das séries Concertos UFG, Concertos Unimed, Concertos de Música de Câmara e Concertos Didáticos para a Juventude. As professoras também querem retomar dois projetos paralisados, como o Simpósio Internacional da Performance e o Concurso Jovens Talentos. “Eu, particularmente, sou otimista. Estamos caminhando muito bem na popularização da música ‘erudita’ no Estado”, diz Gyovana.

Experimentos sonoros

Os ouvidos da estudante Allana Leticia Maia, de 24 anos, estão sempre atentos aos sons ao seu redor. Aluna de Bacharelado em Composição na Escola de Música de Artes Cênicas (Emac), da UFG, ela presta atenção ao cenário musical contemporâneo. “Quando criança, fui incentivada pelos meus pais a estudar música. Desde então, tornou-se algo inseparável do meu ser, seja ouvindo ou por mera curiosidade de aprender sobre um instrumento ou estilo musical”, reitera a artista, que deseja ampliar o conhecimento dos goianos sobre diversidade musical.

Allana faz parte de um nicho de musicistas, compositores e estudantes que desejam experimentar a música clássica com outros gêneros musicais. Um dos professores universitários dela é o compositor Paulo Guicheney, que teve suas canções executadas em países como Estados Unidos, Irlanda, México e Inglaterra. No disco Mer (Redshift Records), lançado em 2020 nas plataformas digitais, o artista une música clássica com estruturas eletrônicas. O resultado impressiona.

“Nós passamos por um período terrível que foi a pandemia. Com o fim do isolamento e o retorno dos concertos, as coisas voltarão ao eixo. Além do que, houve também um discurso oficial que pregava o obscurantismo cultural”, destaca Guicheney. Para o compositor, a música de concertos é uma música dos detalhes, das sutilezas. “Quanto mais estivermos com a música clássica, mais nos afeiçoamos e a compreendemos. É necessário tempo e uma certa dedicação para isso. Resumindo, precisamos de muitos concertos”, destaca.

Gênios indomáveis

“Meu sonho é ser professor para, dessa forma, poder ensinar mais e mais pessoas sobre música.” A afirmação vem do pequeno Pedro Jeremias da Silva Mourão, de 13 anos, que estuda na Escola do Futuro Basileu França e toca violino como ninguém. A vontade de aprender se deu por meio do pai, Leonel Mourão, 48, que, além de dar aulas, também é luthier, o profissional que executa o trabalho artesanal de construção e manutenção de instrumentos musicais.

Renovar as orquestras e oferecer educação musical para os mais jovens, como crianças e adolescentes, é uma das apostas das escolas e orquestras goianas para a renovação de público. Pedro Jeremias é membro da Orquestra Sinfônica Pedro Ludovico e diz adorar músicas de orquestra e da cultura popular. “Acho legal o violino, tocar as músicas no instrumento, fazer os exercícios, as escalas. Me faz sentir bem”, adianta.

Há quem seja influenciado pelos pais ou outros familiares músicos. Já no caso do estudante Samuel Bernardes Serria, de 14 anos, o desejo de seguir na carreira da música clássica surgiu por meio dos cultos e louvores na igreja. “Ninguém na minha casa é músico. Eu ganhei uma viola de brinquedo quando era mais novo e não quis mais largar. Foi quando meus pais descobriram que era algo que me movia”, conta Samuel.

Bolsista da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, ele está no sexto ano do curso de Performance Musical da Escola do Futuro Basileu França. O maior desejo é, segundo ele, se especializar em música e se tornar, no futuro, um músico profissional. “Quero subir para a alta orquestra, ser maestro, reger outros musicistas. Fazer música para mim é algo bonito, doce, incrível”, comenta.

Elas por elas

Nesta quarta-feira (8), a musicista Sara Lima da Silveira passará por uma experiência única em sua vida: será a primeira vez que a goiana regerá um concerto. A flautista comanda as comemorações municipais do Dia Internacional da Mulher com uma apresentação realizada pela Orquestra Sinfônica Feminina de Goiânia, no Teatro Goiânia, às 20 horas.

“Estar trabalhando com tantas mulheres talentosas é uma sensação de homenagem às mulheres que batalharam e lutaram desde outras épocas para conquistar esse espaço”, adianta Sara, que teve seu primeiro contato com a flauta aos 6 anos. “Aos 9 eu estava aprendendo flauta transversal e aos 15 anos já tocava em orquestras”, conta.

Para a apresentação, a maestrina tratou de colocar canções exclusivamente de compositoras, como Francesca Caccini (1587 – 1640), considerada a primeira mulher a escrever uma ópera, e a brasileira Kilza Setti. De acordo com a artista, trata-se de um momento de reflexão sobre o empoderamento

das mulheres também na música de concerto “que ainda é um universo muito masculino”. “Não existem limites para o talento feminino”, reforça Sara.



Notas musicais

Confira alguns nomes da música clássica que fizeram história em Goiás

Joaquim Jayme - Criador do Coral do Estado em 1987, o maestro Joaquim Jayme foi um dos fundadores da Escola de Música de Goiás e da Orquestra de Câmara Goyazes, hoje Filarmônica de Goiás. O musicista também desenvolveu a Orquestra Sinfônica de Goiânia.

Nhanhá do Couto - Primeira maestrina do cinema mudo, criadora da orquestra Luso-brasileiro, em 1914, que fazia fundo musical ao vivo dos filmes projetados na cidade de Goiás, Nhanhá do Couto fazia acontecer. A vilaboense promovia sempre saraus em seu casarão colonial.

João Ribeiro da Silva - Além de compor músicas em diversos gêneros, o maestro vilaboense João Ribeiro da Silva fez parte da orquestra Ideal. Entre suas composições destaca-se a marchinha carnavalesca Veneno composta juntamente com Ignácio Xavier da Silva, o Yamerô.

Belkiss Spenciere - Belkiss Spenciere foi uma das grandes pianistas de Goiás. Em seu sobrado na Av. Tocantins, no Centro de Goiânia, a artista ministrava as famosas aulas em seu piano Steinway de cauda. Foi uma das fundadoras do Conservatório Goiano de Música e membro da Academia Brasileira de Música.