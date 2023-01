O cantor sertanejo Cristiano Araújo estaria completando 37 anos nesta terça-feira (24). Como forma de homenagem, em gravação póstuma que chega ao mundo em um single editado, a música "Tempo ao Tempo" foi regravada na voz do cantor falecido juntamente com Jorge & Mateus.

Um videoclipe com imagens dos bastidores de gravação já está disponível através do canal do Youtube do artista. A canção é uma regravação do álbum “Aí Já Era…” (2010), de Jorge e Mateus, um dos maiores sucessos da dupla.

O cantor Cristiano Araújo faleceu aos 29 anos em um acidente de carro com a namorada, Allana Coelho Pinto de Moraes, de 19 anos, em Goiás, no dia 24 de junho de 2015. O veículo deles saiu da pista e capotou. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A música dá continuidade ao projeto de homenagens ao legado de Cristiano Araújo, que contará ainda com outras participações especiais e possui previsão de lançamento para este ano.

No twitter do cantor, a assessoria comemorou o lannçamento. “O feat do nosso eterno@cristianoaraujo, com a dupla@jorgeemateus, já está disponível em todas as plataformas de áudio. Clique no link e ouça #TempoAoTempo na sua plataforma preferida”, escreveram.

O feat do nosso eterno @cristianoaraujo , com a dupla @jorgeemateus , já está disponível em todas as plataformas de áudio. Clique no link e ouça #TempoAoTempo na sua plataforma preferida! 🎶https://t.co/78M05yI7oJ#CristianoAraujo #CentralCristianoAraujo pic.twitter.com/skgTpYSco5 — Cristiano Araújo (@CristianoAraujo) January 24, 2023

Vale lembrar que o single inédito de “Tempo ao Tempo” não se trata do primeiro projeto póstumo de Cristiano Araújo. Em novembro de 2022, a Som Livre disponibilizou a canção “Por Que”.

O cantor continua entre os artistas mais ouvidos do País. Ele soma mais de 1,7 bilhão de visualizações no YouTube e 2,5 milhões de ouvintes mensais em plataformas de áudio.

Homenagens

O cantor Felipe Araújo fez uma homenagem comovente para o irmão, o cantor Cristiano Araújo em suas redes sociais. “Hoje é o aniversário dos meus dois irmãos mais velhos. Meus gêmeos favoritos no mundo. Eu sou completamente apaixonado por vocês @cristianoaraujo s @aanaaraujo26. Agradeço a Deus todos os dias por ter vocês em minha vida e independente de qualquer coisa, vocês estarão comigo pra sempre. Como eu queria que você estivesse aqui, Cris, pra comemorar essa data com um churrasco e frango caipira com pequi, do jeito que você tanto amava’, escreveu.