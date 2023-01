Com 1,9 milhões de reproduções em apenas um dia, a música “Leão” de Marília Mendonça se tornou a canção em língua portuguesa mais ouvida em um dia, comemorou a assessoria da cantora em uma publicação nas redes sociais. A versão para o EP "Decretos Reais" 2 foi lançada em dezembro de 2022.

A assessoria da cantora informou que, com base em dados da gravadora Som Livre, “Leão” alcançou o recorde no último sábado (7). Na tarde desta quarta-feira (11), a música é a primeira canção da Top 50 Brasil, no Spotify, plataforma onde ela tem mais de 25,1 milhões de reproduções.

Com uma letra falando sobre a “soberania” do jeito leonino de Marília Mendonça, fazendo referência ao seu signo, “Leão” foi lançada, inicialmente, em 2020 para o álbum "Zodíaco", do rapper Xamã. A composição da música é de Geizon Carlos Da Cruz Fernandes.

A versão de Marília foi lançada no dia 9 de dezembro do ano passado para o EP "Decretos Reais" 2 da Rainha da Sofrência. Até a tarde desta quarta-feira (11), o clipe com Xamã tinha mais de 24,9 milhões de visualizações no YouTube. "Rainha pra sempre", comentou o rapper na publicação sobre o recorde.

