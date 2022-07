Magazine Música para todos os gostos em show nesta sexta-feira, 8 de julho, no Lowbrow Hard rock, sertanejo e samba formam o repertório dos grupos que se apresentam nesta sexta-feira nos bares de Goiânia

Mais um final chegando e mais um final de semana carregado de músicas nos bares da capital. No Lowbrow Arte e boteco, quem abre a programação é a banda Nightrain (foto) que, com repertório recheado de hard rock, sobe ao palco da casa às 22h30. Queen, Led Zeppelin, Aerosmith, Deep Purple, The Beatles, Bon Jovi e Guns N’ Roses são alguns dos nomes que vão compor...