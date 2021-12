Magazine Músico revela que próxima turnê mundial será sua última

O cantor britânico Ed Sheeran revelou ao podcast Teach Me a Lesson, da BBC, nesta quarta-feira (22) que a turnê mundial The Mathematics Tour, em 2022, será sua última. A turnê terá início em 23 de abril, no estádio Croke Park, em Dublin, Irlanda.A decisão do autor de Shape of You veio da vontade de passar mais tempo com a esposa Cherry Seaborn, com quem é casado há do...