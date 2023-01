Força e energia vibram lado a lado na aposta para 2023 do Instituto Pantone, referência mundial na consultoria de cores, para a cor do ano. Batizada de Viva Magenta, a cor descende de tons vermelhos e representa algumas palavras-chave que explicam o porquê da escolha: vigor, força, coragem e natureza. A tonalidade está entre os alertas de tendências mais esperados do ano e, principalmente na moda, arquitetura, design e decoração.



O instituto diz que se baseia na psicologia das cores para tomar a decisão final, que perpassa um amplo estudo ao longo do ano que relaciona a cultura global e a expressão por intermédio da cor. A análise abrange desde a indústria de entretenimento, coleções de arte, a moda e todas as áreas do design, jogos, destinos de viagens mais procurados e plataformas de mídia social, até as condições socioeconômicas atuais.



“Nessa era repleta de tecnologia, procuramos nos inspirar na natureza e naquilo que é real. Viva Magenta descende da família dos tintos e foi criado inspirado no vermelho da cochonilha, um dos corantes mais preciosos do mundo, pertencendo à família dos corantes naturais, sendo um dos mais fortes e brilhantes que existem no mundo”, diz um trecho da definição da diretora executiva do instituto, Leatrice Eiseman. A cochonilha é um pequeno inseto parasita que libera esse corante avermelhado.



A Pantone divulgou também a paleta de cores complementares à cor do ano, batizada de Magentaverso. Para equilibrar toda a força e vibração do magenta, tons neutros como o bege, cinza, caqui e areia estão na paleta.



Na passarela

A ideia de transformação, otimismo, alegria e celebração tem reverberado no mundo da moda como resposta ao período de restrições e mudanças impostas pela pandemia de Covid-19. Essa mudança de perspectiva está entre os principais fatores que influenciaram a escolha do Viva Magenta para expressar as tendências para 2023, segundo o instituto. “É um novo vermelho vívido, que se revela em pura alegria, encorajando a experimentação e a auto-expressão, sem restrições. É audacioso, cheio de humor e inclusivo para todos”, diz o comunicado oficial da Pantone.



E, como nos anos anteriores, é possível encontrar a tonalidade nos mais recentes desfiles das semanas de moda ao redor do mundo. Grifes como Gucci, Dior, Loewe, Valentino e Versace apresentaram nas passarelas tons de rosa-choque e magenta (um rosa mais avermelhado) como apostas tanto para 2022, como para 2023. O tom, no entanto, não precisa se ater aos looks, podendo ser usado nos acessórios, maquiagem, esmalte ou onde mais a imaginação permitir. O instituto sugere até mesmo nas tinturas de cabelo, estimulando a expressão pessoal e a imaginação ousada.

Decoração e design

Os estudos de cores da Pantone também abrangem tendências de decoração de interiores e diversas áreas do design. No entanto, quando se fala em usar cores fortes e vibrantes na decoração, a preocupação com exageros ou possíveis erros na combinação logo surge. Assim como o uso da cor Very Peri em 2022, a dica para incorporar o Viva Magenta nos ambientes é apostar nos detalhes, por se tratar de uma tonalidade vibrante e forte. As nuances da paleta podem aparecer na iluminação, roupas de cama, móveis, quadros, vasos, toalhas de mesa e demais objetos de decoração.



Entre as tendências nos projetos de decoração observadas nos últimos anos estão a das portas e tetos coloridos, levando personalidade para o ambiente e sem precisar arriscar uma parede inteira para receber a cor. O degradê nas paredes também é uma opção para inserir cores mais ousadas no ambiente. Para a arquiteta Isabella Nalon, o magenta transmite vivacidade, sensualidade e, em alguns momentos, está associada à prosperidade e elegância. “Gosto muito dessa cor, que nos permite diferentes combinações e muita criatividade”, aponta.



Segundo a profissional, o Viva Magenta pode ser usado, por exemplo, em um ambiente de transição, como um lavabo ou hall. No caso de espaços de longa permanência, como o quarto, a aposta é nos detalhes como almofadas, deixando tons neutros e sóbrios para a base da decoração. “Se a ideia é eleger um móvel de destaque, como um sofá, podemos revesti-lo de magenta e deixar o restante do ambiente numa paleta neutra, resultando num lindo contraste”, explica.