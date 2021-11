As sertanejas Maiara e Maraísa anunciam a retomada de shows, que seguirão a partir desta sexta-feira (12) até o último sábado (27) do mês de novembro. Amigas e parceiras de jornada profissional de Marília Mendonça, as irmãs estão sentindo muito a perda da cantora. Na postagem, no perfil oficial da dupla, ela pediram apoio dos fãs e prometeram honrar a memória da Rainha da Sofrência por todo o tempo que subirem ao palco.

“A melhor forma de seguir acreditando que as coisas vão ficar bem é simplesmente seguir trabalhando com a mesma verdade e os mesmos sonhos de sempre. Enquanto Maiara e Maraisa estiverem em cima de um palco, a memória da nossa Rainha será lembrada da melhor maneira possível. Pedimos a todos que possam ser a nossa terceira voz, que nos dêem forças nesses dias difíceis e que a música vença mais uma vez!”, diz a legenda.

No cortejo do enterro, ocorrido no sábado (6), a dupla estava bastante emocionada e homenageou a sertaneja cantando em seu velório. Assim como outros amigos, as duas ficaram ao lado da mãe da cantora, Ruth Moreira, de 53 anos.



Juntas, as três iriam realizar a turnê internacional As Patroas no ano de 2022 com as músicas do álbum recém lançado Patroas 35%. Apesar do produtor, Junior Campi, desejar seguir com o trabalho, inclusive como forma de homenagem, a assessoria da cantora diz que ainda é cedo para anunciar decisões.



Marília Mendonça e mais quatro pessoas morreram em um acidente aéreo na última sexta-feira (05), em Caratinga, no interior de Minas Gerais. Também perderam a vida no acidente o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho; o produtor Henrique Bahia; o piloto da aeronave, Geraldo Martins de Medeiros Júnior; e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.



