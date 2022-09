A dupla sertaneja Maiara e Maraisa foi indicada ao Grammy Latino 2022 pelo projeto intitulado “Festa das Patroas 35%”, realizado em conjunto com Marrilia Mendonça. O trabalho concorre na categoria de “Melhor Álbum de Música Sertaneja”.

A dupla publicou uma homenagem emocionada à Marília em suas redes sociais, nesta terça-feira (20). No vídeo, elas comemoram o projeto feito junto com a ‘rainha da sofrência’ e interrompido com a morte da cantora em novembro de 2021.

As cantoras tinham consolidado o sucesso pelo Brasil e se preparavam para levar o nome das Patroas para outros países quando aconteceu a morte de Marília Mendonça.

“Grande desafio tentar traduzir em algumas frases sentimentos tão complexos. As emoções parecem ter gosto, o doce das conquistas vivem em meio ao amago da ausência. "Juntas dividimos sofás, quartos, músicas, sonhos, sorrisos e lágrimas. Essa indicação é uma conquista coletiva, mesmo 35% sendo uma conta que nunca fecharia em 100%” – diz em trecho da postagem.

Os planos foram interrompidos, mas as músicas que haviam deixado prontas e o legado da cantora permaneceram. Na postagem de comemoração pela indicação ao Grammy, Maiara e Maraísa fizeram questão de destacar a importância de Marília em suas vidas.

“É sorrir chorando, pedir agradecendo, é viver todos os dias morrendo, de saudade demais Marília. Onde estivermos você sempre estará”. – completam o vídeo com imagens das 3 cantoras juntas.

Em 2021, Marília Mendonça foi a artista brasileira mais ouvida no Spotify, e o álbum “Todos os Cantos” alcançou o topo como disco em português mais ouvido na mesma plataforma. Outra marca da cantora foi durante a pandemia de Covid-19, quando a live que ela fez foi acessada por mais 3,3 milhões de pessoas simultaneamente.

Em julho deste ano, um disco póstumo de Marília Mendonça foi lançado com o nome 'Decretos Reais - Vol.1', em que os fãs podem disfrutar de cinco faixas que a artista usou na live "Serenata". De acorodo com a acessoria, ao lono do ano outras canções serão lançadas.