Magazine Maiara e Maraisa lançam clipe com Marília Mendonça uma semana após acidente Após o lançamento nos comentários, os fãs se emocionam: "Obrigado por ter entregado tanto em tão pouco tempo"

Maiara e Maraisa lançaram hoje o clipe de "Você Não Manda Em Mim", música feita em parceria com Marília Mendonça no projeto Patroas. O vídeo foi lançado no dia que marca uma semana do acidente aéreo que matou Marília Mendonça. Nos comentários, os fãs se emocionam: "Obrigado por ter entregado tanto em tão pouco tempo". Marília Mendonça, Maiara e Maraisa idealizaram...