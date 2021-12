Magazine Maiara e Maraisa querem manter projeto Patroas para honrar Marília Mendonça Dupla encontra força nos fãs para 'cumprir o combinado' com a amiga

As sertanejas Maiara e Maraisa ainda estão muito abalada pela morte precoce de Marília Mendonça, grande amiga e parceira musical da dupla. Apesar disso, elas revelaram em entrevista à revista Quem, nesta quinta-feira, (9) que pretendem dar continuidade ao projeto que iniciaram com a rainha da sofrência em 2021. Sobre o As Patroas, parceria musical lançada pelo t...