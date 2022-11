Neste domingo, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, o Fantástico exibe a entrevista que Maju Coutinho fez com a ativista estadunidense Angela Davis. A primeira dela para uma TV aberta no Brasil. Filósofa, escritora, professora, reconhecida por sua luta antirracista e feminista, ela teve seus discursos lançados no Brasil na coletânea O Sentido da Liberdade e Outros Diálogos Difíceis e as duas conversam por vídeo sobre os temas abordados na obra. “Nossa reportagem vai apresentar algumas ideias da Angela para o público brasileiro, falamos sobre racismo, sistema penitenciário, feminismo, entre outros assuntos”, adianta Maju.

Angela falou ainda sobre como foi encorajada desde a infância – dentro de casa, pela mãe, na escola, por membros de sua comunidade e da igreja – a se posicionar contra o racismo. “Quando éramos crianças, brincávamos de correr para a área reservada apenas a pessoas brancas, um bairro que ficava do outro lado da rua onde eu morava. Sabíamos que estávamos infringindo a lei, mas, quando crianças, inventamos esse jogo em que atravessávamos a rua correndo e às vezes até subíamos os degraus, tocávamos a campainha e tentávamos fugir antes que o branco atendesse. Era diversão. Mas, ao mesmo tempo, era resistência”, defende Angela.

A ativista falou ainda sobre as novas práticas racistas, que acontecem em diferentes lugares do mundo, e que ficaram ainda mais evidentes após a pandemia. “O racismo é mutável e se expressa de várias maneiras. Durante décadas, muitos de nós argumentamos que o racismo é principalmente institucional, estrutural e sistêmico, e não simplesmente as atitudes de indivíduos. E durante a pandemia da Covid-19, vimos um número desproporcional de negros e indígenas morrendo por causa do racismo no sistema de saúde”, explica ela

Angela aponta ainda que, apesar de vivermos dentro de uma estrutura racista, a ação individual não pode ser menosprezada: “As pessoas, eu acho, começaram a fazer a conexão entre essas instituições sociais que são racismo e assistência médica, racismo e policiamento, racismo e prisão. E assim, portanto, não acho que elas agora contestem o fato de que o racismo está profundamente enraizado nas estruturas de nossa sociedade, o que não quer dizer que o racismo também não seja expresso nas atitudes das pessoas”.

Simone Tebet

O Fantástico vai trazer ainda uma entrevista que revela uma Simone Tebet que o Brasil não conhece. Por quase uma semana, a repórter Ana Carolina Raimundi acompanhou a ex-candidata à Presidência da República, que falou sobre sua vida pessoal e pela primeira vez, deu uma entrevista ao lado do marido, o deputado estadual Eduardo Rocha. Além de visitarem o gabinete e de tomarem café da manhã próximo ao apartamento funcional da senadora em Brasília, as duas também se encontraram em São Paulo.

“Tomamos chá porque ela não toma café. E lá em Brasília, fala de política, sobre uma possível candidatura em 2026, sobre o Brasil e sobre o ódio do momento. Também cantou um pedacinho de uma música da Marisa Monte e até poesia declamou”, adianta a jornalista.