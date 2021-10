Magazine Maneva transforma em reggae hits conhecidos do rap e pop "Abrimos o 'Volume 2' com 'Deixe-me ir' e 'Tem Café'. São canções que, apesar de novas, elas se tornaram grandes referências da música nacional. Eu acho que foram grandes sucessos da última década", explica Tales Polli, vocalista da banda

O banda de reggae Maneva vai lançar nesta sexta-feira (29) um medley das músicas "Deixe-me Ir" (2017), do grupo de rap 1kilo, e "Tem Café" (2017), sucesso do cantor Gaab, transformando as duas faixas no ritmo jamaicano. A música dá as boas-vindas ao projeto "Tudo Vira Reggae 2", o segundo volume do álbum lançado em julho de 2020, durante a pandemia da Covid-19, em que...