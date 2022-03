Quatro meses após sua morte num trágico acidente aéreo, a cantora sertaneja Marília Mendonça segue viva na memória dos fãs. O nome da Rainha da Sofrência vigora nos trending topics do Twitter nesta terça-feira (22), o ‘Marília Day’: dia que o público escolheu para homenagear a goiana e celebrar os três anos do álbum Todos os Cantos.

Nas redes sociais, milhares de pessoas publicam fotos e trechos de músicas de Marília com a hashtag “#maríliaday”.

“Agradeço a Deus todo dia por ter vivido no mesmo mundo que você Marília”, escreveu uma fã. “Se eu pudesse dar um conselho pra cada pessoa que ler esse tweet é: viva com a intensidade de Marília. Ame como Marília, sorria como Marília, chore como Marília, comemore como Marília e seja grato como Marília”, publicou outra.

Segundo o PopLine, o Todos os Cantos, álbum de Marília, bateu a marca de 1 bilhão de streams no Spotify – o primeiro álbum brasileiro a atingir o feito. O número foi alcançado graças aos 17,8 milhões de ouvintes que estão espalhados em 79 países.

Entre os hits do álbum estão as canções Ciumeira, Bem pior que eu e Passa Mal.

Vale destacar que Marília Mendonça também tem mais de 24 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, com dezenas de milhões de visualizações em cada vídeo seu.

Tragédia

Uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, Marília morreu aos 26 anos na tarde do dia 5 de novembro de 2021, em um acidente aéreo.

A tragédia que levou a Rainha da Sofrência aconteceu em Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce. Também estavam no avião o piloto, Geraldo Medeiros; o copiloto, Tarciso Viana; o produtor Henrique Ribeiro; e o tio e assessor de Marília, Abicieli Silveira Dias Filho. De acordo com o médico-legista Thales Bittencourt de Barcelos, todos eles morreram devido ao choque da aeronave com o solo.