A cantora Marília Mendonça, que completaria 27 anos nesta sexta-feira (22), é a artista mais ouvida no spotify, no Brasil. A rainha da sofrência, que ficou em 1º lugar no streaming durante o primeiro semestre de 2022, agora também está em 28° entre os artistas globais.

Um dia antes do aniversário de Marília, o lançamento póstumo "Decretos Reais" estreiou na plataforma como uma homenagem, atingindo mais de 1,3 milhões de reproduções em menos de 48 horas. A faixa destaque foi "Te Amo Demais", regravada de Leonardo, que ficou em primeiro lugar nas mais ouvidas no país.

Segundo a assessoria da cantora, outras três músicas "Te amo Que Mais Posso Dizer", "Não Era Pra Ser Assim" e Sendo Assim/Muito Estranho atingiram as posições de 7°, 9° e 14° lugares no Top 50 Brasil, respectivamente. Vale lembrar que a cantora também foi a artista mais ouvida do Spotify Brasil por dois anos consecutivos (2019 e 2020).

