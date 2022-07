Marília Mendonça é a mais ouvida na plataforma de streaming Spotify nos primeiros seis meses do ano. Levantamento solicitado pelo site F5 mostrou ainda que o top cinco ainda tem Henrique e Juliano, Gusttavo Lima, Jorge e Mateus e Maiara e Maraisa. A avaliação foi feita entre 1º de janeiro e 7 de julho.

A pesquisa reafirma que o sertanejo pop e o sertanejo universitário foram os dois segmentos mais queridos pelos usuários da plataforma no mesmo período.

Se a avaliação for apenas sobre as músicas mais ouvidas, a lista tem: “Malvadão 3”, de Xamã, na primeira colocação, “Mal Feito - Ao Vivo”, de Hugo e Guilherme e “Vai Lá Em Casa Hoje”, de George Henrique e Rodrigo. Gusttavo Lima, com “Boqueado”, e Pedro Sampaio, com “Dançarina”, completam a lista.

Em março deste ano, Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021, tornou-se a artista com o maior número de vídeos no YouTube com mais de 100 milhões de visualizações. Ao todo, 66 músicas da artista alcançaram essa marca histórica na plataforma.

Leia também:

- Cantora com voz parecida à de Marília Mendonça impressiona até o irmão da sertaneja; vídeo

- Goiânia é a capital nacional do sertanejo