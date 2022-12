“Sabe lá no céu aquela estrelinha? Mesmo que de longe, tão pequenininha, ela brilha mais cada vez que te vê”. Um ano após a morte de Marília Mendonça, os versos cantados por ela (na versão da música de Di Paullo e Paulino) nunca fizeram tanto sentido. A eterna rainha da sofrência segue como a artista mais ouvida do streaming no País, como mostra a Retrospectiva Spotify 2022, divulgada nesta quarta-feira (30/11) com rankings da música no Brasil e no mundo.

A cantora goiana também emplacou a música mais escutada deste ano, Mal Feito, um lançamento póstumo em parceria com a dupla Hugo e Guilherme. Projeto feito com as amigas Maiara e Maraisa, o álbum Festa das Patroas 35% alcançou o segundo lugar entre os mais ouvidos pelos usuários brasileiros da plataforma.

Marília Mendonça já havia sido a mais escutada via streaming em 2021. No ranking do ano passado, ela aparecia com mais de 2,1 milhões de ouvintes por mês.

O sertanejo segue dominando ranking dos artistas na plataforma. No TOP 5, logo após Marília, estão: Henrique e Juliano, Jorge e Mateus, Gusttavo Lima e Maiara e Maraisa. Em comum, além do estilo musical, todos fizeram sucesso a partir de escritórios com sede em Goiânia.

O álbum mais ouvido foi Manifesto Musical, de Henrique e Juliano. Mas, para além do universo sertanejo, o rapper Xamã e o DJ Pedro Sampaio emplacaram hits no TOP 5 das músicas mais ouvidas. Malvadão 3, do carioca, foi a segunda mais ouvida, enquanto o batidão Dançarina, do produtor musical do Espírito Santo, ficou em quinto lugar.

Apesar de não aparecer nos TOP 5 nacionais, o Spotify destacou Anitta como a artista brasileira mais ouvida no exterior. Entre o público brasileiro, a funkeira aparece no TOP 20 da retrospectiva 2022.

Nas paradas internacionais, o artista mais popular foi o porto-riquenho Bad Bunny. O título de faixa mais ouvida pelo público global do Spotify ficou com As It Was, de Harry Styles.



Confira a retrospectiva Spotify 2022



BRASIL



Artistas mais escutados no Brasil

1 - Marília Mendonça

2 - Henrique e Juliano

3 - Jorge e Mateus

4 - Gusttavo Lima

5 - Maiara e Maraisa

Músicas mais escutadas no Brasil

1 - Mal Feito - Ao Vivo, por Hugo e Guilherme

2 - Malvadão 3, por Xamã

3 - Vai Lá Em Casa Hoje, por George Henrique e Rodrigo

4 - Molhando o Volante, por Jorge e Mateus

5 - Dançarina, por Pedro Sampaio

Álbuns mais escutados no Brasil

1 - Manifesto Musical, por Henrique e Juliano

2 - Festa das Patroas 35%, por Marília Mendonça, Maiara e Maraisa

3 - Buteco in Boston (Ao Vivo), por Gusttavo Lima

4 - Próximo Passo, por Hugo e Guilherme

5 - Chama Meu Nome, por Pedro Sampaio

Gêneros musicais mais escutados no Brasil em 2022

1 - Sertanejo Pop

2 - Funk carioca

3 - Sertanejo universitário

4 - Sertanejo

5 - Arrocha

Playlists do Spotify mais escutadas no Brasil em 2022

1 - Top Brasil

2 - Esquenta Sertanejo

3 - Funk Hits

4 - Potência Sertaneja

5 - Paredão Explode

MUNDO

Artistas mais escutados no mundo

1 - Bad Bunny

2 - Taylor Swift

3 - Drake

4 - The Weeknd

5 - BTS

Músicas mais escutadas mundo

1 - As It Was, por Harry Styles

2 - Heat Waves, por Glass Animals

3 - Stay (with Justin Bieber), por The Kid Laroi

4 - Me Porto Bonito, por Bad Bunny

5 - Tití Me Preguntó, por Bad Bunny

Álbuns mais escutados no mundo

1 - Un Verano Sin Ti, por Bad Bunny

2 - Harry’s House, por Harry Styles

3 - Sour, por Olivia Rodrigo

4 - =, por Ed Sheeran

5 - Planet Her, por Doja Cat