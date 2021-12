Magazine Marília Mendonça é artista brasileira mais ouvida no Spotify em 2021 A sertaneja foi a artista feminina mais ouvida no país, e a terceira mais ouvida no ranking geral, com homens e mulheres

O amor do Brasil por Marília Mendonça foi comprovado nesta quarta-feira (1º) pela retrospectiva feita pela plataforma de streaming musical Spotify do ano de 2021. A sertaneja foi a artista feminina mais ouvida no país, e a terceira mais ouvida no ranking geral, com homens e mulheres. A goiana, que morreu no dia 5 de novembro em um acidente aéreo, tem mais de 12,...