Magazine Marília Mendonça é enterrada em Goiânia em cerimônia reservada para a família Cantora foi sepultada no cemitério Parque Memorial Goiânia, juntamente com o seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho

A cantora Marília Mendonça foi sepultada no início da noite deste sábado (6/11), no cemitério Parque Memorial Goiânia, juntamente com o seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho. Os dois, um produtor musical, o poloto e o copiloto morreram na queda de uma aeronave, na tarde de sexta-feira (5/11), no interior de Minas Gerais. Ao longo desta tarde, uma multidão p...