A cantora Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021, está sendo processada por Gabriel Ramalho. A Coluna Léo Dias havia divulgado que Gabriel era ex-empresário de Marília, mas a assessoria da artista desmentiu a informação e afirmou que ele nunca teve participação no quadro societário da empresa responsável pela gestão artística de Marília, a Workshow. Gabriel exige que seja pago R$ 9 milhões da herança da sertaneja e alega que detinha 10% da carreira da artista.

Segundo a coluna, houve uma audiência trabalhista no Tribunal do Trabalho de Goiânia nesta quarta-feira (14), na qual a mãe de Marília, Ruth Dias, estava presente. Gabriel afirma que foi um dos nomes que apoiou Marília Mendonça no começo da carreira, antes mesmo dela assinar o contrato com a empresa Workshow. Ele diz que era um funcionário e que sempre possuiu um salário de R$ 200 mil mensais para atuar na parte financeira da cantora. Após a morte da Rainha da Sofrência, Gabriel acredita ter o direito de receber valores decorrentes de acordos não pagos.

A coluna destaca que Gabriel teve direito a 10% de participação em um contrato assinado entre Marília Mendonça com a gravadora Som Livre. Além disso, Léo Dias levanta a informação de que apesar de próximos (Gabriel chegou a ser padrinho de casamento da mãe de Marília), os dois romperam a relação depois que a cantora descobriu um rombo financeiro em suas contas provocado por Gabriel. Após o desentendimento, Marília revogou as procurações de Ramalho. A cantora descobriu o rombo durante a pandemia da Covid-19, pois precisou alterar suas aplicações financeiras e dar suporte a sua banda, pois não estava fazendo shows.

À coluna, Wander Oliveira, dono da WorkShow e empresário de Marília Mendonça, informou que Gabriel nunca atuou como empresário da cantora dentro da empresa. A relação dos dois era de empresário na vida pessoal.

Foi pedido um esclarecimento ao advogado de Marília Mendonça, mas até a publicação desta matéria, não houve retorno. A reportagem também não conseguiu contato com o Gabriel Ramalho. O espaço permanece aberto.