Magazine Marília Mendonça: avião que caiu era considerado "confiável" por pilotos Confira detalhes da aeronave que vitimou cantora, dois assessores e dois tripulantes

Os últimos registros da cantora Marília Mendonça antes do acidente foram reunidos em um vídeo publicado em sua conta no Instagram uma hora antes da queda do avião da empresa PEC Táxi Aéreo, que a levaria de Goiânia para Caratinga (MG). O avião decolou por volta das 14h30 do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, com destino a Minas Gerais, onde a cantora faria shows...