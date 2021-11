Magazine Marília Mendonça deixa feminejo como legado Cantora goiana liderou movimento musical de empoderamento feminino no meio sertanejo

Um dia após o desastre aéreo que tirou a vida da cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas, na sexta-feira (5), as músicas dela dominaram a parada brasileira de mais ouvidas no serviço de música Spotify. Entre as 200 músicas mais ouvidas pelos brasileiros na plataforma ontem, 74 contavam com vocais da Rainha da Sofrência. Mas, muito além do desempenho cau...