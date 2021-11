Magazine Marília Mendonça faria turnê na Europa este mês Mendonça tinha programada uma turnê pela Europa, com data inicial no dia 25 de novembro, em Londres. Em seguida, ela cantaria em Bruxelas e Portugal (Porto e Lisboa). A agenda estava com compromissos marcados também para 2022

A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, ícone da música sertaneja brasileira que morreu nesta sexta-feira (5) em acidente de avião, faria mais quatro shows em Minas Gerais nos próximos dias. Além de Caratinga, ela cantaria em Ouro Branco neste sábado (6), em Divinópolis no dia 12, em Capitólio no dia 13 e em Taiobeiras no dia 20. O último show da artista foi em Sor...