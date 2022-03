Quatro meses se passaram desde a morte da cantora Marília Mendonça após a queda de uma aeronave em uma cachoeira na Serra de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Ruth Moreira, mãe da ‘rainha da sofrência', como era conhecida, teve acesso a alguns pertences de uso pessoal da compositora. Em seu celular, foi encontrada uma foto feita no momento do acidente aéreo.

A morte da cantora comoveu todo o país, e hoje é lembrada por seu legado e pioneirismo na música sertaneja brasileira. No aparelho encontrado na aeronave estão algumas fotos e até vídeos em que Marília Mendonça fez durante a viagem, mostrando seus companheiros que também morreram na queda do avião.

No entanto, o mais impressionante é que no aparelho foi encontrado uma foto toda preta tirada exatamente na hora da queda, às 15h17 do dia 5 de novembro de 2021.

Lembranças de uma tragédia

Após o acidente, a mãe de Marília Mendonça falou que precisava se manter forte pelo neto de apenas 2 anos, Léo. “Não tem dor maior do que a de enterrar um filho, você é mutilado sem anestesia e fica sangrando até morrer ou se apega muito com Deus para continuar a missão pela qual ele te designou”, postou ela nas redes sociais.

- Um dia antes de morrer, Marília Mendonça tinha decidido comprar um jato particular

Trajetória

Nascida em Cristianópolis, Marília Mendonça começou a carreira na infância como compositora e se tornou queridinha dos principais nomes do gênero. Das suas mãos surgiram sucessos como Cuida Bem Dela, de Henrique & Juliano, Crime Perfeito, de João Neto & Frederico, É Com Ela Que Eu Estou, de Cristiano Araújo, e Calma, de Jorge & Mateus. Em 2015, a artista lançou sua carreira como cantora e se tornou um fenômeno logo no primeiro disco depois do hit Infiel. A artista se tornou a principal voz do movimento batizado de feminejo, com discurso de empoderamento e liberdade feminina.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.

Leia também:

- 100 milhões: Marília Mendonça atinge marca de mais vídeos visualizados no YouTube

- Marília Mendonça é artista brasileira mais ouvida no Spotify em 2021