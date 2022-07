Em uma publicação feita nas redes sociais nesta quinta-feira (21), Maraisa, da dupla com Maiara, revelou que tinha a impressão de que a amiga e cantora sertaneja Marília Mendonça “sabia que iria acontecer algo” e por isso deixou “tudo organizado ainda em vida”. Marília, que morreu tragicamente em um acidente aéreo, faria 27 anos nesta sexta (22).

No texto postado no Instagram junto com uma foto das duas, Maraisa diz que todos que dividiram momentos com Marília podem “provar essa amizade e esse amor através do cuidado com sua obra, dando continuidade àquilo que ela sonhou.”

“Muitas questões antes definidas, precisavam ter essa continuidade. Eu prometi muitas coisas à ela em vida, como acontece naturalmente numa amizade, talvez em uma das fases em que ela estava mais engajada no trabalho”, escreveu Maraisa, dando destaque ao que ela chamou de “movimento da família e do escritório para a concretização desses sonhos.”

De acordo com a cantora, ela sentia que Marília pressentia a tragédia que a acometeu. “Nos nossos últimos meses, tive a impressão diversas vezes de que ela sentia que iria acontecer algo, por isso deixou tudo organizado ainda em vida, para que nós pudéssemos realizar agora”, disse Maraisa.

“Gratidão a Deus e a essa família que eu amo, por realizar os desejos da nossa eterna rainha! Sei que onde ela estiver, estará muito feliz e orgulhosa! Deus abençoe a todos nós!!!”, finalizou ela.

Disco póstumo

O texto de Maraisa foi publicado no dia do lançamento de um álbum póstumo de Marília Mendonça com músicas inéditas da cantora, e um dia antes de seu aniversário. Decretos Reais vol. 1 tem 4 canções e já está disponível nas plataformas de streaming.

O anúncio do álbum no Instagram veio acompanhado de homenagens na legenda da postagem. “’Só sei que eu te amo demais…’ e vamos te amar pra sempre! A saudade bate muito forte aqui no peito, o tempo só fortalece o que de mais grandioso você deixou pra nós: nunca desistir dos sonhos e os seus continuarão sendo vividos e atendidos por nós!”.

Leia também:

Marília Mendonça é a mais ouvida no primeiro semestre no Spotify

Em show, Maraisa recorda áudio de Marília no dia do acidente: "Amava ela"

Cantora com voz parecida à de Marília Mendonça impressiona até o irmão da sertaneja; vídeo