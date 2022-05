Goiás marca presença na São Paulo Fashion Week 2022, que tem programação híbrida a partir de 31 de maio até o dia 4 de junho. Entre os 22 desfiles presenciais e 19 digitais, estão as estreias de três marcas: Dendezeiro, Martha Medeiros e Thear, que tem à frente o estilista goiano Theo Alexandre. Com coleção inspirada nas obras do artista plástico Antônio Poteiro, a marca desfila no dia 3 de junho, às 17 horas, com transmissão ao vivo pelo YouTube e Instagram da semana de moda (@spfw).

A Thear foi a primeira marca do Centro-Oeste a fazer parte do line-up oficial da Casa de Criadores, em 2020, com a coleção Entrelaçar. Agora, em mais uma estreia, Theo explica que não há elementos literais da obra do artista na coleção Jardins de Poteiro. "É como se fosse uma leitura sobre o trabalho dele, como a Thear imagina que seja uma roupa pensada através do olhar de Poteiro", explica.

A equipe do ateliê da marca se debruçou sobre o trabalho do artista tanto com a cerâmica, quanto com a pintura, pesquisando os detalhes, formas, texturas e cores de Poteiro. "O design de superfície e as texturas das obras conversam muito com a estética da Thear. E é interessante entender como há uma linearidade no trabalho dele nos dois momentos, da escultura e da pintura", comenta.

A cartela de cores da coleção surge do estudo das cores que apareciam com mais frequência nas obras, entre os tons terrosos e os vibrantes. Para somar ao desfile, os acessórios levam a assinatura da designer Karine Brasil, que cria peças em cerâmica. As obras do filho do artista homenageado, o também artista plástico Américo Poteiro, ilustram o cenário do fashion film que será apresentado na SPFW.

De volta à passarela

Estreante da edição passada da semana de moda, a estilista goiana Naya Violeta celebra o retorno à passarela da SPFW na quinta-feira (2), às 17h30. Desta vez, ela apresenta a coleção de outono/inverno O Que Virá Amanhã com estampas exclusivas. Com coleções que abordam diversidade, ancestralidade, representatividade e a fé, a apresentação da marca adianta que o desfile irá materializar questionamentos do presente e do futuro.