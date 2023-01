Magazine Marcelo Carneiro deixa Secult Goiás após sete meses de gestão Pasta passa a ser gerida interinamente pela superintendente de Gestão Integrada da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), Yara Nunes

O produtor Marcelo Carneiro foi exonerado do cargo de secretário após sete meses de gestão à frente Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás). A mudança foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (5). Quem ocupa o cargo interinamente agora é a superintendente de Gestão Integrada, Yara Nunes. Graduada em Direito pelo Centro Universitário de Goi...