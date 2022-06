Uma explosão em uma refinaria marcou o início da quinta temporada de Sob Pressão, série original Globoplay que estreou quinta-feira (2), na plataforma. O acidente interrompeu a folga de Carolina (Marjorie Estiano) e Evandro (Julio Andrade) com o filho, e o casal de médicos foi para o Hospital Edith de Magalhães. Enquanto isso, Décio (Bruno Garcia) e Vera (Drica Moraes) mobilizavam as equipes para a chegada das vítimas. Os médicos atenderam o caso de Davi e Michel (Lázaro Ramos), gêmeos idênticos feridos na explosão. O estado crítico dos machucados deixou o ritmo ainda mais intenso no hospital e uma notícia inesperada faz Evandro ficar desnorteado: seu pai, Heleno (Marco Nanini), está vivo e internado em uma clínica, sofrendo de Alzheimer.



No segundo episódio, Vera e Décio se deparam com uma mulher que se acorrenta na porta do hospital para chamar a atenção dos médicos sobre a gravidade do caso de seu marido. Décio se comove com a luta da mulher pelo seu amor e toma uma decisão que surpreende a todos. Transformado por um atendimento, Evandro conversa com Carolina e acaba cedendo. O médico decide buscar seu pai na clínica e levá-lo para casa. Em seu primeiro trabalho para a TV após a pandemia, Marco Nanini comenta sobre sua participação na quinta temporada da série. “Sob Pressão tem uma qualidade imensa, graças a todos os artistas envolvidos. Ela é muito bem-feita, os textos são ótimos e tem um elenco maravilhoso, sempre. A direção do Andrucha Waddington é cuidadosa e precisa; ele é um grande diretor com quem eu sempre tive vontade de trabalhar”, comenta. Leia a entrevista completa abaixo:



Conte um pouco, por favor, sobre o seu personagem em Sob Pressão.

Eu faço o Heleno, pai do Evandro (Julio Andrade). Eles estão afastados há muitos anos. Eles se separaram quando o Evandro era pequeno e isso causou um trauma. Existe a versão de que ele abandonou a família. Quando o Evandro reencontra o pai, ele está com Alzheimer. Apesar de todo o trauma, ele tem de cuidar do pai. Eles vão morar juntos e então o foco fica em cima da relação dos dois. O roteiro é incrível, pois tem várias reviravoltas nessa relação.

Qual a temática que ele se envolve e qual a importância dela?

A saúde pública é um tema central e acho sempre muito importante falar disso no Brasil. Todos os roteiros são muito bem construídos, os dramas humanos vêm à tona, mas sempre com esse pano de fundo para falar da saúde pública. Foi muito bom passar pelo processo dessa série e fazer parte disso tudo nesta quinta temporada.

O que acha da “franquia” Sob Pressão, que agora chega na quinta temporada?

A série tem uma qualidade imensa, graças a todos os artistas envolvidos. Ela é muito bem-feita, textos ótimos e um elenco maravilhoso sempre. A direção do Andrucha Waddington é cuidadosa e precisa, ele é um grande diretor com quem eu sempre tive vontade de fazer um trabalho. Eu acompanhei muito as outras temporadas e a sua imensa repercussão.

O que te surpreendeu na história do seu personagem?

O roteiro tem muitas reviravoltas e surpresas; a história tem muitas viradas, mas não posso dar esse spoiler para o público. Todos vão gostar de assistir e se surpreender com essa nova temporada de Sob Pressão.

Poderia contar uma curiosidade de gravação nessa temporada?

Esse foi o meu primeiro trabalho para a televisão após a pandemia da Covid, isso me marcou muito. Fizemos leituras do roteiro e alguns ensaios on-line, o que também foi algo novo e inusitado para mim. Ficamos muito separados, por conta dos protocolos, mas deu para matar a saudade de alguns colegas de set e tive a alegria de conhecer outros, com quem ainda não havia trabalhado. Foi muito bom poder voltar a trabalhar depois de tudo o que passamos com a pandemia.