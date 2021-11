Magazine Marco Pigossi assume namoro com cineasta Marco Calvani Ele compartilhou uma foto de mãos dadas com o namorado em uma praia, na Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos

O ator Marco Pigossi, 32, assumiu na noite desta quinta-feira (25) o namoro com o cineasta Marco Calvani. Ele compartilhou uma foto de mãos dadas com o namorado em uma praia, na Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Na legenda da foto, o ator escreveu: "Feliz Dia de Ação de Graças. PS: choca zero pessoas." O diretor publicou a mesma foto com a mensagem: "Grato...