Todo mundo só fala dela. Nas plataformas digitais, ela tem números de grandes estrelas. Somente no Spotify, são mais de 8,5 milhões de ouvintes e no YouTube passou de 1 bilhão de visualizações. No TikTok, o que não faltam são dancinhas virais com seus hits. Com apenas 21 anos e uma carreira lançada na pandemia, a cearense Mari Fernandez se tornou o principal nome feminino do ritmo piseiro e traz para Goiânia os seus principais sucessos. A artista se apresenta neste domingo (27) na arena de shows do Copa Experience, a partir das 17 horas, em estrutura montada no Passeio das Águas Shopping.

“Os meus fãs podem esperar uma entrega minha maravilhosa, de corpo e alma. Vou cantar todas as músicas do meu repertório e levarei muita alegria e felicidade para os goianos, mas muita sofrência também, afinal de contas, é para lascar o coração”, brinca Mari Fernandez, ao ecoar o bordão tão conhecido nas suas canções, em entrevista ao POPULAR por áudio de WhatsApp. Não, Não Vou, Amizade Colorida, Pode Apostar e Comunicação Falhou são alguns dos hits confirmados no primeiro show da artista em Goiânia. O DJ Wam Baster e Diego e Victor Hugo são outras atrações do evento.

Natural de Alto Santo, no Ceará, Mari Fernandez iniciou sua trajetória na música ainda criança, cantando na igreja e na escola. Aos 15 anos, iniciou profissionalmente como compositora e se inspirou em Marília Mendonça e Maiara e Maraisa quando começou a postar vídeos cantando na internet. Antes de assumir os vocais, a cearense já era conhecida por composições nas vozes de Eric Land, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon e Michele Andrade. Em 2021, sem os palcos por conta da pandemia, assumiu os vocais e chamou a atenção pelo timbre e notas altas. Rapidamente, se tornou a queridinha do piseiro.

O sucesso que a levou para todos os cantos do Brasil foi com a música Não, Não Vou com o refrão chiclete, que inspirou diversas dancinhas. “Passa lá em casa/ Tira minha roupa /Fala que me ama /Quebrou a cara/ Vem quebrar a minha cama”. Quando ela olhou para o celular ficou impressionada com as coreografias de Virginia, Gkay, Tirullipa, MC Guimê, Lexa, Neymar e Rafa Kalimann. “Eu não imaginava que tudo fosse acontecer nessa velocidade, pensava que seria mais devagar, com degraus, mas foi rápido. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido na minha carreira”, celebra Mari.

Não, Não Vou, que tem quase 90 milhões de visualizações no YouTube e segue no topo das mais escutadas nos streamings no Brasil, faz parte do repertório do primeiro disco de Mari Fernandez, Piseiro Sofrência, lançado em abril de 2021. Outros destaques do projeto são Amizade Colorida, Agonia e Coração Bandido. Mari também conseguiu emplacar 11 músicas ao mesmo tempo nas principais paradas, sendo oito faixas do audiovisual Mari Fernandez ao Vivo em Fortaleza, gravado em abril de 2022 e que conta com participações especiais, de Xand Avião, Simone e Simaria, Nattan e de Zé Vaqueiro.

Além de tocar muito no Nordeste, Mari Fernandez está conseguindo atravessar fronteiras, sendo contratada para se apresentar em diversos festivais, nos quais a música sertaneja é a protagonista, caso do Caldas Country 2022. Suas canções conquistam cada vez mais público não apenas pela batida ou por sua voz potente, mas pelas histórias que ela conta. O piseiro de Mari bebe bastante da sofrência com suas composições evidenciando os conflitos amorosos, seja de ciúme de ver quem se ama com outra pessoa, de superação de um amor não mais correspondido, de volta por cima, bebida e traição.

“Apesar de eu estar no estilo do piseiro, sempre procurei que minhas melodias fossem mais para o sertanejo. Essa minha aproximação acaba sendo por causa das minhas inspirações na música que desde sempre foram Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Maiara e Maraisa, e, é claro, a eterna, a maior e a única rainha da nossa geração, Marília Mendonça. Agora também estou nesse momento de cantar em palcos consagrados como o Caldas Country, que para mim foi uma honra, e agora de chegar em Goiânia e conhecer ainda mais esse mercado”, comenta a jovem artista.

A ideia de Mari é combinar ainda mais os gêneros, assim como fez com maestria os Barões da Pisadinha, quando lançaram parcerias com Fernando e Sorocaba, Zé Felipe, Maiara e Maraisa e Jorge, da dupla com Mateus. “Estou ansiosa para gravar o meu próximo DVD e sonho em fazer duetos com a Maiara e Maraisa e com o Gusttavo Lima. A única coisa que eu peço é que Deus permita essas realizações”, diz ela, que vem celebrando o alcance de suas canções em outros países, como Portugal, EUA, Reino Unido, França, Canadá, Itália, Alemanha, Japão, Suíça e Austrália. “Os meus sonhos se tornaram reais”, vibra.



Encontro com Marília

No dia 22 de outubro de 2021, Mari Fernandez realizou um dos maiores sonhos da carreira: conhecer Marília Mendonça, sua grande inspiração e ídolo. O encontro aconteceu por acaso em São Paulo (SP). Durante compras em um shopping, ela encontrou Maraisa que a convidou para ir ao show. Na oportunidade, ela ainda cantou o seu grande sucesso Não, Não Vou com as irmãs gêmeas. No camarim, ela foi apresentada à Rainha da Sofrência, que também foi uma das atrações do evento. A jovem cearense guarda com muito carinho aquele momento com a cantora goiana, vítima de um acidente aéreo.



“Deus sabia tanto que para mim era importante conhecer Marília que ele me deu essa honra. Lembro que nos bastidores disse para ela: Marília, não queria te incomodar, mas você pode tirar uma foto comigo? Com toda humildade, ela disse ‘é claro’. Depois, ela pediu para fazer um outro registro, mas dessa vez ela me abraçando como se fosse minha fã e isso para mim me marcou bastante porque você vê o seu ídolo, que você passou toda a sua infância idolatrando, admirando, se inspirando, falar que é seu fã, isso não tem preço. Desde o meu início e até hoje, ela é uma grande referência”, ressalta.



SERVIÇO

Shows: Mari Fernandez, Diego e Victor Hugo e Wam Baster

Evento: Copa Experience

Data: Domingo, 27 de novembro, a partir das 17 horas

Local: Estacionamento do Passeio das Águas Shopping / Av. Perimetral Norte, 8303, nº 260, Loteamento Mansões

Ingressos: Frontstage 2º lote R$ 130 (meia-entrada)

Mais informações: ingressosa.com ou no copaexperience.com

Classificação etária: 18 anos



Copa Experience na agenda



Sábado (26 de novembro)

Vintage Culture

Horário: a partir das 16 horas



2 de dezembro

Titãs e Ira!

Horário: a partir das 21 horas



10 de dezembro

Natiruts

Horário: a partir das 21 horas



11 de dezembro

Baile da Santinha (Léo Santana, Humberto e Ronaldo, João Gomes e Vinicius Cavalcante)

Horário: a partir das 17 horas