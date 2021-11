Magazine Mari Gonzalez diz estar tentando ser 'menos engraçada' para ser levada a sério "Esse é o seu jeitinho, Mari. Não mude por causa das pessoas, você fica cada vez mais longe de você mesma. Te amamos assim", escreveu um fã

A ex-BBB Mari Gonzalez, 27, fez um desabafo em seu Twitter nesta quarta-feira (24) e afirmou para seus fãs e seguidores que está tentando se tornar uma pessoa menos engraçada, para ser levada mais a sério. "Gente, estou tentando ser menos engraçada para as pessoas me levarem mais a sério, mas é muito difícil para mim, as coisas saem sem eu perceber", escreveu a infl...