Maria Beltrão, 50, usou as redes sociais para comentar pela primeira vez a mudança que fará em breve. A jornalista vai deixar o canal de notícias GloboNews, onde apresenta o Estúdio i, para ser uma das apresentadoras do É de Casa na Globo.

"Deixar o ninho depois de 25 anos é como reaprender a voar", afirmou ela, que estava no canal desde a estreia, em 1996. "Mas no balanço do meu cinquentenário, resolvi desafiar a rotina e ousar buscar em mim coisas novas (o Tempo Pascal é grande inspiração)."

"Demorei a me manifestar porque não há palavras que expressem tudo (e o quanto) estou sentindo", comentou. "Não falarei em despedida porque GloboNews é família e não largarei os meus."

Ela também disse que sentirá saudades do Estúdio i. "Garanto que levo comigo o lar que ajudei a criar", disse. "Fora da telinha, o amor e a bagunça continuarão. Alguém duvida?"

Por fim, ela elogiou a colega Andréia Sadi, que vai comandar o programa após a saída dela. "Acrescento que quem já É de Casa é a Sadi, então nosso tesouro estará em ótimas mãos a partir de maio", comentou.